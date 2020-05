CTT retomam processo de reabertura de lojas na segunda-feira

Os CTT vão reabrir a loja em Ourique (Beja) na segunda-feira, "retomando o processo de reabertura de lojas únicas em sedes de concelho, dado o alívio de algumas medidas de contenção relacionadas com a covid-19".

Em comunicado enviado à agência Lusa, os CTT referem que a loja de Ourique, no distrito de Beja, vai reabrir no mesmo local onde funcionava e estará aberta nos dias úteis, das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30. A loja dos CTT vai reabrir um ano e meio depois de ter fechado em dezembro de 2018 e passado a posto a funcionar nas mesmas instalações, mas gerido por um parceiro privado.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro, mostrou-se "muito satisfeito" com a reabertura da loja, lembrando que o município contestou o fecho e a passagem a posto gerido por um privado e "sempre defendeu que a loja deveria manter-se no domínio dos CTT".

"Ficamos muito satisfeitos com a reversão da decisão dos CTT", frisou o autarca, defendendo que "é preciso salvaguardar o interesse público"."Os CTT são uma empresa privada que presta um serviço público no âmbito da concessão que detém e, portanto, o importante é que a prestação deste serviço público à população possa ficar salvaguardada", sublinhou.

A Loja de Ourique é oitava numa sede de concelho a ser reaberta no âmbito do "compromisso público dos CTT de reabrir lojas únicas em sede de concelho e tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede", refere a empresa, frisando que não irá fechar mais lojas.

Os CTT informam que "não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas", porque "é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas", como o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades.