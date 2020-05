Julgamento ao ataque de Alcochete. Crimes de sequestro e terrorismo dados como não provados

No julgamento do ataque à academia de Alcochete caíram as acusações de terrorismo e sequestro. Muitos advogados se pronunciaram aquando da acusação que esses crimes não se teriam verificado e esta quinta-feira a juíza confirmou-o.

De acordo com o texto legal, pode ser considerada associação terrorista "todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, visem prejudicar a integridade e independência nacionais, impedir ou subverter o funcionamento das instituições do Estado (...) ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral".