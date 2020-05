Zoológico de Lisboa celebra 136 anos com surpresas

Depois de dois meses fechado por causa do coronavírus, o Jardim Zoológico de Lisboa reabre em festa. Comemora esta quinta-feira 136 anos e tem previstas surpresas para os animais e visitantes.

Em dia de aniversário os presentes estão destinados para os da casa. Os cerca de dois mil residentes têm direito a um bolo de anos especial.

As atividades pensadas para o aniversário duram até ao próximo domingo. Os que estão em casa, poderão juntar-se à festa e comemorar online. Durante a tarde, o músico Ricardo Reis Pinto vai, a partir do Zoo, levar os parabéns a todos através do Instagram.