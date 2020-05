Encontrado corpo de camionista da Feira desaparecido desde quinta-feira

Um motorista de veículos pesados, de 60 anos, de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, que estava desaparecido desde a madrugada de quinta-feira, foi encontrado esta sexta-feira morto dentro de um poço.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo Comando da GNR de Aveiro.

A mesma fonte adiantou que o corpo do motorista foi localizado às 16:00 pelos Bombeiros da Pampilhosa, concelho da Mealhada, relativamente próximo do local onde parou o camião.

O camionista deveria ter descarregado na manhã de quinta-feira na Marinha Grande, mas o camião foi encontrado na berma da estrada em Santa Luzia, no concelho da Mealhada, antes de chegar a Coimbra, de acordo com fonte familiar.

O registo do tacógrafo do camião indica que parou às 05:00, desconhecendo-se as causas da paragem.