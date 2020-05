Vendas do semanário Expresso cresceram 6% entre janeiro e março deste ano

Os dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) mostram que as vendas do Expresso cresceram 6% entre janeiro e março deste ano, um movimento contrário à maioria da imprensa portuguesa no mesmo período.

A circulação paga é agora superior a 88 mil exemplares.

O Expresso já era o jornal mais vendido desde 2017, mas agora é a publicação mais vendida em Portugal ao liderar a circulação paga entre todos os jornais e revistas vendidas no país.