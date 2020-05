António Costa chama CEO da petrolífera Partex para preparar plano de recuperação da economia

O primeiro-ministro chamou um independente e homem forte da petrolífera Partex para preparar o plano de recuperação da economia após a pandemia e já está a pensar na saída de Centeno prevista para julho.

Segundo o semanário Expresso deste sábado, António Costa Silva vai negociar com ministros e falar com partidos e parceiros em nome do primeiro-ministro, mesmo não sendo membro do Governo.

A ideia é reconstruir a economia e criar as bases para o Orçamento do próximo ano que já não conta com Mário Centeno.

Por ser gestor da petrolífera Partex há vários anos, a primeira reunião de Costa Silva foi com o ministro do Ambiente, para garantir que o nem o cargo nem o currículo seriam incompatíveis com a agenda de combate às alterações climáticas.