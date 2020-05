Um casal foi morto a tiro no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real. As vítimas foram encontradas no terreno agrícola, onde trabalhavam.

O suspeito do crime é cunhado das vítimas e já os teria ameaçado de morte. O homem foi levado pela GNR ao início da tarde deste sábado e entregue à Polícia Judiciaria.

A alegada arma do crime também terá sido apreendida.