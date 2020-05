Incêndio numa habitação em Setúbal provoca a morte de uma mulher

Um incêndio numa habitação no terceiro andar de um prédio em Setúbal provocou no sábado a morte de uma mulher, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o incêndio ocorreu na Avenida Dr. António Rodrigues Manito, no terceiro andar de um prédio de oito andares.

Segundo a mesma fonte, o fogo ficou confinado aquela habitação, e o óbito da mulher, cuja idade não tinha sido ainda confirmada, foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal está a investigar as causas do incêndio, de acordo com o CDOS.

O alerta para o fogo, indicou o CDOS, foi dado às 20:41, tendo entrado em fase de rescaldo às 21:19.

Cerca das 23:00, os meios estavam ainda no local a avaliar as condições de habitabilidade do edifício, adiantou a fonte do CDOS.

Foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Setúbal, a VMER, elementos da Cruz Vermelha Portuguesa e do Serviço Municipal de Proteção Civil, além da PSP e da PJ, num total de 23 elementos, apoiados por nove veículos.