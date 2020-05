Marcelo e Costa visitam cemitério dos Prazeres no Dia do Bombeiro Português

Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, este ano não há comemorações do Dia do Bombeiro Português, mas Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa prestaram este sábado de manhã uma homenagem no Talhão dos Bombeiros Sapadores, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Para além de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, marcaram ainda presença na homenagem o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Do cemitério dos Prazeres seguem para a sede da Liga dos Bombeiros Portugueses, no Largo de São Sebastião, no Lumiar, também em Lisboa.