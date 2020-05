O ministro do Ensino Superior defendeu que os cursos devem ser mais curtos, para que se faça mais formação ao longo da vida.



Manuel Heitor lembra que Portugal está muito acima da média europeia na carga horária do ensino, entre 22 a 24 horas por semana, comparadas com as 16/18 horas do centro da Europa.

O ministro disse que as pessoas deviam tirar vários cursos, alguns de menor duração, para adquirirem e adaptarem competências à própria realidade.