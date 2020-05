Operação policial no Bairro da Jamaica para encerrar cafés

Decorre este sábado uma operação policial no Bairro da Jamaica, no Seixal, para garantir que são encerrados os cafés e estabelecimentos comerciais devido ao surto do novo coronavírus.

No local estão dezenas de elementos da unidade especial da polícia desde cerca das 17h00, acompanhados pelas autoridades de saúde.

Os proprietários dos estabelecimentos estão a ser notificados para os encerrarem provisoriamente durante 15 dias para fazer face ao surto de infetados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior número de novos casos nos últimos dias. Os bairros pobres estão entre as maiores preocupações das autoridades de saúde.