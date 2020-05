PSP explica tamanho do dispositivo mobilizado para o Bairro da Jamaica

A intervenção no bairro da Jamaica foi acompanhada por uma operação policial com mais de 50 elementos da unidade especial de polícia.

A subcomissária da PSP, Maria do Céu Viola, explica que o tamanho do dispositivo é definido de acordo com o local onde decorre a operação.