Trabalhadores do Parque Industrial de Palmela receiam perda de centenas de postos de trabalho

Os trabalhadores do parque industrial estão preocupados com uma eventual perda de centenas de postos de trabalho, uma vez que a fábrica de Palmela não consegue operar durante os sete dias da semana.



Segundo a entidade que representa as várias comissões de trabalhadores, o receio de despedimentos surge depois de outras empresas do parque industrial de Palmela - onde a autoeuropa opera - terem avançado com processos de despedimentos.

A comissão de trabalhadores disse que, naquele complexo industrial já perderam o emprego perto de mil trabalhadores com vínculos precários, nomeadamente contratos temporários e a termo, que estejam a chegar ao fim.