Dois feridos graves em acidente em Viana do Castelo obrigando ao corte da EN103

Uma colisão rodoviária na Estrada Nacional 103 (EN103), na freguesia de São Romão do Neiva, em Viana do Castelo, provocou este domingo dois feridos graves e o corte total da via, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Os dois feridos graves são dois homens, de 66 e 70 anos, indicou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, referindo que o acidente envolveu dois veículos e provocou o corte da EN103, desde as 17:20.

No local estão 15 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, uma ambulância do hospital de Viana do Castelo, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Barcelos e a Cruz Vermelha de Viana do Castelo, mobilizando seis viaturas de socorro.

Segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disponibilizada na página da Internet, a colisão rodoviária ocorreu pelas 17:20.