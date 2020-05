A temperatura média vai subir entre 0,25 e 0,5 graus Celsius, de acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera.

Ao Jornal de Notícias, o IPMA disse que a variação vai ser sentida sobretudo no interior do país e no litoral sul e que é uma consequência das alterações climáticas.

Em Portugal, a temperatura média tem subido 0,3 graus Celsius por década, enquanto que a chuva tem diminuido 20 milímetros.