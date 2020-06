Um acidente com um camião no acesso do IC20 a Lisboa provocou esta segunda-feira dois feridos. O condutor, de 38 anos, ficou encarcerado no veículo e está em estado grave.

Há também outro ferido, ligeiro, ocupante do camião.

O acesso do IC 20 a Lisboa não está cortado, mas o trânsito está condicionado.

No local estão os bombeiros de Almada e da Trafaria, auxiliados ainda por meios de assitência médica do hospital S. Francisco Xavier.