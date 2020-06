Chuva e granizo causaram estragos em muitas plantações 

A trovoada com chuva e vento forte registada durante este fim de semana durou cerca de uma hora, mas foi o suficiente para causar estragos a várias plantações no centro do país.

A autarquia do Fundão, distrito de Castelo Branco, diz que 90% da produção de cereja foi afetada e que os prejuízos podem ultrapassar os 20 milhões de euros.

O mau tempo chegou também ao concelho de Pinhel, o maior produtor de vinho do distrito da Guarda. Depois das chuvas, o concelho registou várias vinhas completamente destruídas que podem pôr em causa a campanha do próximo ano.

No distrito de Viseu, os cerca de 400 agricultores de Armamar, ficaram com muitos dos produtos destruídos e pedem apoios aos Estado.

Os prejuízos do fim de semana estenderam-se ainda a Moimenta da Beira, Tarouca, Tabuaço e São João da Madeira.