Arquivo. António Costa considerou inadmissível a figura de "paraministro" em 2012

A escolha de António Costa Silva para desenhar o programa de recuperação económica tem valido críticas ao primeiro-ministro.

No entanto, em 2012, quando Pedro Passos Coelho chamou António Borges para a tarefa de consultor em áreas-chave do Estado, também António Costa, então comentador da SIC no programa Quadratura do Círculo, considerou que era um escândalo inadmissível a figura de um "paraministro".

COSTA CHAMA CEO DA PETROLÍFERA PARTEX PARA PREPARAR PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA

O primeiro-ministro chamou um independente e homem forte da petrolífera Partex para preparar o plano de recuperação da economia após a pandemia e já está a pensar na saída de Centeno prevista para julho.

Segundo o semanário Expresso deste sábado, António Costa Silva vai negociar com ministros e falar com partidos e parceiros em nome do primeiro-ministro, mesmo não sendo membro do Governo.

A ideia é reconstruir a economia e criar as bases para o Orçamento do próximo ano que já não conta com Mário Centeno.

