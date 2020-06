Detido suspeito de duplo homicídio em Valpaços

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real anunciou que deteve esta terça-feira um homem de 65 anos suspeito do duplo homicídio que ocorreu no sábado, na aldeia de Avarenta, no concelho de Valpaços.

As vítimas, um casal na casa dos 50 anos, foram encontradas baleadas num terreno agrícola na localidade de Avarenta, freguesia de Carrazedo de Montenegro, para onde tinham ido trabalhar.

Segundo disse a PJ, em comunicado, "o arguido, munido de uma arma de fogo, terá disparado em direção às vítimas, provocando-lhes a morte imediata".

O suspeito é cunhado das vítimas e no sábado já tinha sido interrogado pela PJ de Vila Real.

No domingo, decorreu uma operação que envolveu elementos da PJ e da GNR, durante a qual foi encontrada uma arma, numa zona próxima do local onde ocorreu o duplo homicídio.

A detenção foi feita por elementos do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ e ocorreu ao final da tarde de hoje.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.