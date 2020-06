A escolha de António Costa Silva, para desenhar o programa de recuperação económica, tem valido críticas ao primeiro-ministro.

Mas em 2012, quando Pedro Passos Coelho chamou António Borges para a tarefa de consultor em áreas-chave do Estado, também António Costa, então comentador da SIC no programa Quadratura do Círculo, considerou que era um escândalo inadmissível - a figura de um "paraministro".