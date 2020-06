Fórum Coimbra recebeu 15 mil pessoas na reabertura

Em Coimbra, o primeiro dia de centros comerciais abertos levou muitas pessoas às compras, o que aliado à afluência desta terça-feira, dá confiança a responsáveis e lojistas na retoma da atividade.

No Fórum Coimbra, por onde passaram 15 mil pessoas no primeiro dia de abertura, a maioria das lojas está a funcionar com horário reduzido até às 20 horas.

No local foram implementados circuitos para a circulação dos visitantes, delimitação de espaços para filas e distribuição de máscaras. As equipas de segurança têm-se dedicado a garantir a distância de segurança nas lojas com filas mais extensas.

