Conselho de Magistratura abre inquérito a juíza que comentou caso de Valentina no Facebook

O Conselho Superior da Magistratura decidiu abrir um inquérito a uma juíza do Supremo Tribunal de Justiça que fez declarações no Facebook a propósito do caso Valentina, a menina de 9 anos encontrada morta em Atouguia da Baleia, em Peniche.

Na altura, em nota enviada à SIC, Clara Sottomayor alegava ter agido ao abrigo do seu direito de participação cívica como cidadã. No entanto, o Conselho Superior da Magistratura tem dúvidas.

Por maioria, os membros entenderam que há matéria suficiente para abrir um inquérito que pode depois resultar num processo disciplinar, no qual estão previstas sanções, caso se venha a provar que a juíza não respeitou os seus deveres.

