A Polícia Judiciária deteve ontem ao fim do dia o homem suspeito do duplo homicídio em Avarenta, Valpaços.

Trata-se do cunhado do casal que foi morto a tiro no sábado numa propriedade agrícola.

Já tinha sido identificado pelas autoridades, mas só esta terça-feira a PJ conseguiu reunir indícios suficientes para o deter.