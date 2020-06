O conselho de finanças públicas acredita que a economia pode afundar quase 12% este ano, o pior dos cenários em que o défice ficaria acima dos 9%.

As previsões divulgadas esta quarta-feira são ainda mais pessimistas do que as de bruxelas e do FMI e ainda não têm em conta o plano de recuperação anunciado pela Comissão Europeia.