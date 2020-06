Ginásios de Évora abrem com medidas de segurança reforçadas

Os ginásios abriram na segunda-feira com várias medidas de segurança. A capacidade foi reduzida para metade das pessoas e o uso da máscara é obrigatório à entrada e à saída do ginásio. As medidas servem para garantir uma maior segurança e o cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde.

