Primeiro-ministro defende António Costa Silva. "Visão fora da caixa ajuda a ir mais além"

O primeiro-ministro defendeu esta quarta-feira, no debate quinzenal, a nomeação de António Costa Silva para coordenar o programa de recuperação económica perante a oposição.

Na primeira vez que se pronuncia sobre o assunto, António Costa garantiu que o empresário não foi chamado para falar em nome do Governo, mas para pensar e coordenar o programa.

A oposição está com muitas dúvidas sobre uma possível remodelação do Governo e, enquando o CDS quer saber quando vai sair Mário Centeno do Executivo, o Chega questiona se Siza Vieira vai ser transferido da economia para as finanças.

