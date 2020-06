Violência doméstica. Homem apanhado em flagrante por militar da GNR que estava de folga

Um homem de 24 anos foi apanhado em flagrante quando agredia física e verbalmente uma mulher de 23 anos, no domingo, em Coruche. A vítima tinha uma criança de 3 anos ao colo enquanto era agredida.

O militar da GNR estava de folga e enquanto passava pela zona do crime ouviu gritos. Aproximou-se para tentar perceber o que se passava e, quando chegou ao local, impediu que o homem continuasse com as agressões.

De acordo com a GNR, a mulher foi estrangulada e caiu no chão quando tentou soltar-se do agressor, que lhe tapou a boca para que não gritasse por socorro.

Depois da patrulha de ocorrências de Coruche chegar ao local, o homem foi detido e na terça-feira presente a tribunal em Santarém. Ficou sujeito à medida de coação de permanência no domicílio com vigilância eletrónica.