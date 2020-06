Os factos ocorreram entre julho e agosto de 2019 no lar de acolhimento para jovens em Vila Nova de Poiares, onde o agressor e as vítimas estavam institucionalizadas.

O julgamento realizou-se em menos de um mês, com as sessões a decorrerem à porta fechada. A leitura do acórdão determinou uma pena suspensa de cinco anos para o jovem.