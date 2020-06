Reclamações relacionadas com comércio eletrónico aumentaram 132%

Nos primeiros cinco meses do ano, o Portal da Queixa recebeu mais de 18 mil reclamações relacionadas com o comércio eletrónico.

É um aumento de 132% em relação ao mesmo período do ano passado, um crescimento igual ao do número de reclamações relacionadas com entregas de correio expresso.

De acordo com a análise da plataforma, os aumentos são explicados pela pandemia do coronavírus e pelos períodos de confinamento.

O Portal da Queixa conclui assim que as marcas não estavam preparadas para dar resposta ao aumento repentino de vendas online.

A Worten foi a empresa que mais foi alvo de reclamações.