Empresários de bares e discotecas criam grupo para apresentar soluções

A economia do país reabriu, no entanto, os bares e as discotecas continuam fechados.

Empresários do setor uniram-se para apresentar soluções ao Governo e à Direção-Geral da Saúde.

O grupo de trabalho foi criado depois do primeiro-ministro não autorizar a reabertura dos espaços de diversão noturna.

António Costa admitiu não ter ainda data prevista para a reabertura e justificou a decisão com a dificuldade de afastamento físico nestes espaços.

Os bares e discotecas estão fechados desde a declaração do estado de emergência, em Março.