Marroquinos intercetados perto de Olhão ficam à guarda do SEF

Uma embarcação com sete homens, alegadamente de origem marroquina, foi este sábado intercetada, na costa perto de Olhão, pela Polícia Marítima.

Os sete ocupantes da "pequena embarcação", que "dizem ser de origem marroquina", foram transportados para as instalações da capitania do porto de Olhão, depois de terem sido munidos com luvas e máscaras, onde "estão em isolamento" (devido à pandemia de covid-19), disse o comandante Fernando Pereira da Fonseca, da Autoridade Marítima Nacional.

