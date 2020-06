O aumento da procura pelo aluguer de autocaravanas para o verão poderá ter consequências ambientais em zonas como a Costa Vicentina ou a Ria Formosa, dois dos parques naturais mais procurados pelos adeptos do turismo da natureza.

Os residentes receiam que o medo do coronavirus faça aumentar o campismo selvagem, mas as autoridades avisam que não vão perdoar as multas.