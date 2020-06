Uma pessoa morreu devido à colisão de uma viatura e um comboio de mercadorias, na passagem de nível da estação de Santana, no concelho do Cartaxo.

A circulação de comboios esteve interrompida na linha do Norte entre as dez da noite de domingo e as cinco da manhã desta segunda-feira.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.