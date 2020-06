Já saíram todos os ocupantes do prédio em Arroios

As pessoas que ocupavam um prédio, em Lisboa, acabaram por ceder e desocupar o edifico esta noite. Foram identificados pela polícia, mas não recebram qualquer indicação oficial sobre o destino que vão ter até ao momento.

Três pessoas tiveram permissão para pernoitar no prédio, no entanto, optaram por sair. À Lusa, um voluntário explicou que sentiram-se intimidadas porque só podiam permanecer no espaço com a supervisão de oito seguranças.

É o desfecho de um braço de ferro depois dos proprietários do prédio na freguesia de Arroios, em Lisboa, terem recorrido a seguranças privados para retirar à força as pessoas do local que funcionava como um centro de apoio a carenciados.