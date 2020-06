Polícias apresentam queixa contra manifestantes devido a mensagens que incentivam ao ódio

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia vai apresentar esta segunda-feira uma queixa no Ministério Público por causa das mensagens contra a polícia exibidas durante as manifestações de sábado.



O presidente da associação de polícias esclareceu que em causa estão mensagens que promovem e incentivam ao ódio contra os profissionais e disse que desconhece em que manifestações foram exibidas as mensagens e se resultam de atos isolados de manifestantes ou concertados de grupos.

Milhares de pessoas saíram no sábado às ruas de Lisboa, Porto e Coimbra contra o racismo e a violência policial.

Os protestos foram replicados noutros países na sequência da morte de George Floyd.

