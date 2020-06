Despejo em Arroios. Câmara de Lisboa já garantiu alojamento para as 14 pessoas que viviam no prédio

Depois do intenso braço de ferro vivido na segunda-feira, as pessoas que ocupavam um prédio na zona de Arroios, em Lisboa, acabaram por desocupar o edifício, onde funcionava um centro de apoio a carenciados.

A câmara de Lisboa, em parecia com organizações da Rede Social de Lisboa, já garantiu realojamento para as 14 pessoas que viviam no prédio.