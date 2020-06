O requerimento destinava-se à audição de António Costa Silva pelas comissões de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Depois de, no último debate quinzenal, o PSD ter criticado o Governo por chamar um consultor independente para elaborar um plano de relançamento da economia, esta semana juntou-se ao PS e votou contra a audição do consultor do Governo.

A eles juntou-se ainda a abstenção do PCP e Bloco de Esquerda.