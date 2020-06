Sinais de mal estar no Governo anteciparam saída de Centeno

Foi anunciada esta terça-feira, através de uma nota publicada no site oficial do Presidência, a exoneração de Mário Centeno do cargo de ministro das Finanças, pedido aceito por Marcelo Rebelo de Sousa.

Os sinais de mal estar dentro do Governo antecipavam a saída de Centeno, sendo que o último episódio aconteceu depois da polémica injeção de dinheiro no Novo Banco.

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou ainda a nomeação de João Leitão, até agora secretário de Estado do Orçamento, para o cargo de Ministro das Finanças. A cerimónia de tomada de posse vai acontecer a 15 de junho, segunda-feira, às 10h00.

O Presidente da República recebeu de António Costa "as propostas de exoneração, a seu pedido, do ministro de Estado e das Finanças, professor doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do professor doutor João Leão".

Será João Leão que, no próximo dia 17, vai apresentar na Assembleia da República, a proposto do Governo de Orçamento Suplementar hoje aprovada em Conselho de Ministros.

QUEM É JOÃO LEÃO?

João Leão é doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of technology (MIT) e integrou a equipa económica de António Costa logo em 2015, tendo feito parte do grupo de economistas que preparou o cenário macroeconómico e que acompanhou o programa eleitoral do PS.

Secretário de Estado do Orçamento desde novembro de 2015, João Leão tem sido responsável pela política orçamental dos governos de António Costa.

Fonte do executivo disse à agência Lusa que a substituição de Mário Centeno por João Leão "constitui um garante natural de continuidade dos resultados alcançados pela governação em matéria de finanças públicas".

De acordo com a mesma fonte, o ainda secretário de Estado do Orçamento possui "um sólido conhecimento da economia portuguesa, tendo liderado o Gabinete de Estudos do Ministério da Economia durante cinco anos, durante a vigência de distintos governos".

