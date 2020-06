Despedimentos no Fundão

As 25 trabalhadoras receberam propostas para rescindirem o contrato com o argumento de que a lavandaria, localizada no Fundão, não seria viável.

Segundo as funcionárias, trabalho não falta e para o Sindicato da Indústria Hoteleira existe “uma estratégia de esvaziamento" levada a cabo pelo SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, entidade tutelada pelo Estado, para justificar o encerramento da unidade.

A SIC pediu esclarecimentos à empresa, mas aguarda ainda pela resposta.