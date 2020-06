Já é conhecida a lotação de todas as praias de Portugal Continental para o verão. Falta apenas serem divulgados os limites na Madeira e nos Açores.

Quatro dias após a reabertura da época balnear, a Agência Portuguesa do Ambiente divulga a lista com os limites impostos a cada praia.

No Centro, as Praias da Figueira da Foz vão ter capacidade para mais de 50 mil pessoas, enquanto a praia de Matosinhos lidera a lista a Norte com capacidade para mais de 8 mil banhistas.

Troia-Mar, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, é a praia com maior capacidade da costa alentejana, mas só abre a época balnear no sábado.

Devido à pandemia, as praias vão ter este verão lotação máxima, com sinalética visível nas praias e informação atualizada em tempo real através da aplicação da APA, a Associação Portuguesa do Ambiente.