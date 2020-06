SEF detetou na fronteira de Vilar Formoso menor dado como desaparecido

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou na fronteira de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, um menor de 11 anos que estava dado como desaparecido e viajava num autocarro proveniente de Paris.

Em comunicado, o SEF explica que o autocarro foi fiscalizado na terça-feira no Posto de Passagem Autorizado (PPA) de Vilar Formoso e que o menor foi encaminhado para o Ministério Público junto do Tribunal da Comarca da Guarda.

"Por via da utilização da aplicação SEF Mobile, o menor foi rapidamente intercetado na sequência de indicação Schengen inserida pelas autoridades francesas", adianta.

A mesma nota diz ainda que, no PPA de Vila Verde da Raia (Chaves, distrito de Vila Real), em conjunto com as autoridades espanholas, os elementos do SEF intercetaram uma viatura em fuga e detiveram o condutor, um cidadão português que estava a ser perseguido pela Guarda Civil Espanhola.

O homem, conhecido como "Americano", tinha "resistido à detenção em flagrante delito por tráfico de droga e agredido um dos agentes que cumpria com a detenção, pondo-se em fuga".

Alertados para esta situação, o SEF e GNR "fizeram adaptações ao dispositivo de fronteira" para garantir a interceção da viatura em fuga, o que veio a acontecer em Vila Verde de Raia.