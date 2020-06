Saiba qual o nível de ocupação das praias no verão

Quatro dias após a reabertura da época balnear, a Agência Portuguesa do Ambiente divulgou a lista com os limites de lotação impostos a cada praia em Portugal Continental. Falta apenas serem divulgados os limites na Madeira e nos Açores.

No Norte, a praia de Matosinhos lidera a lista com capacidade para 8.300 banhistas. Seguem-se a praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, com capacidade para 5.700 banhistas e a praia de Moledo, no concelho de Caminha, em Viana do Castelo, com uma lotação máxima de 4.500 pessoas.

No Centro, as praias da Figueira da Foz têm capacidade para mais de 51.200 banhistas em simultâneo.

Na região Oeste e Lisboa e Vale do Tejo, a praia da Nazaré é a que tem maior ocupação, com mais de 17.000 pessoas a poderem partilhar o areal.

A praia de Carcavelos, em Cascais, surge com um limite de 12.100 pessoas nas suas 12 unidades balneares, enquanto as praias da Fonte da Telha, em Almada, têm uma lotação conjunta de 14.500 pessoas.

Mais a sul, as praias de Troia, no concelho de Grândola, abrem a época balnear no sábado com a maior lotação da costa alentejana. 3.500 pessoas, mais 1.500 do que as praias da Comporta, Carvalhal ou Melides, que não podem ir além das 2.000 pessoas cada.

No Barlavento algarvio, as praias de Faro e de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, são as que têm mais capacidade, para mais de 12.500 banhistas, enquanto a Praia da Rocha, em Portimão, não vai além das 8.800 pessoas, ainda com "eventuais problemas de lotação"