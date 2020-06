Este foi um 10 de Junho diferente, assinalado com uma cerimónia simbólica e minimalista. A cerimónia realizou-se no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e contou com dois oradores e seis convidados.

Em tempo de pandemia do novo coronavírus, as celebrações não puderam ser como no passado. Depois do 25 de Abril e do 1.º Maio, o Presidente da República quis dar um exemplo. Cancelou os planos de festejar o dia na Madeira e na África do Sul, e assinalou a data com uma cerimónia discreta e restrita, que em menos de uma hora estava terminada.

