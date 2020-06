Desde o início do mês, 100 escolas secundárias estão a ser fiscalizadas para evitar a inflação de notas. Perante a pandemia e as consequentes mudanças na avaliação e no calculo das notas de acesso ao superior, o Ministério da Educação pediu o reforço de meios na inspeção.

O ministro Tiago Brandão Rodrigues sublinha a importância da fiscalização nas escolas.