Um homem matou um primo a tiro de caçadeira na última noite, em Lajeosa do Dão, concelho de Tondela.

O alegado homicida contactou logo depois os bombeiros. As autoridades acabariam por detê-lo mais tarde, a vaguear num campo agrícola perto do local do crime.

A vítima mortal era emigrante na Alemanha e estava a recuperar de um acidente.