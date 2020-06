Miniférias sem sol e com vento no Algarve

Milhares de pessoas aproveitaram esta semana com dois feriados para as primeiras miniférias depois do início da pandemia e a maior parte procurou o Algarve.

Nuvens, vento e temperaturas abaixo dos 25 graus.Quem tirou férias nesta altura a contar com a praia, no Algarve, não teve grande sorte.