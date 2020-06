As temperaturas vão subir ligeiramente no fim de semana, mas o tempo deverá continuar cinzento, sobretudo no norte do país.

De acordo com Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o calor ainda não virá nos próximos dias e as temperaturas não deverão passar os 25 graus, mas só em algumas zonas do país, como no interior do Alentejo, Beira Baixa ou Vale do Tejo.