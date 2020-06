O elevado número de casos na região Lisboa e Vale do Tejo ditou que a terceira fase de desconfinamento fosse adiada na Área Metropolitana de Lisboa.

Esta segunda-feira reabrem os centros comerciais, os estabelecimentos com mais de 400 metros quadrados e as lojas do cidadão.

Passam também a ser permitidos ajuntamentos até 20 pessoas, mais do que isso continua a ser proibido. Parques aquáticos, escolas de línguas e centros de explicação podem também voltar a abrir.