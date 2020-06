Cerca de 50 agentes da PSP em operação policial em dois bairros do Porto

Cerca de 50 agentes da PSP estiveram na manhã desta segunda-feira nos bairros da Pasteleira e de Pinheiro Torres, na cidade do Porto. Dois pontos da cidade conhecidos pelos problemas relacionados com o tráfico de droga.

Da operação, acompanhada no terreno pelo Presidente da Câmara Rui Moreira, resultaram três detenções e a fiscalização de 20 viaturas. As autoridades admitem repetir operações deste género se for necessário.