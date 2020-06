Fronteira de Miranda do Douro reaberta para mercadorias e trabalhadores transfronteiriços

Miranda do Douro foi uma das quatro fronteiras que reabriram esta segunda-feira. Para além de facilitar a circulação de mercadorias, esta abertura evita que muitos trabalhadores transfronteiriços façam grandes deslocações para irem trabalhar em Espanha.

A fronteira de Miranda do Douro vai funcionar das 07h00 às 21h00, apenas nos dias úteis, uma situação que deverá manter-se até ao final deste mês. A partir de 1 de julho, todas as fronteiras deverão reabrir com livre-trânsito para todos.